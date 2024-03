Riprodotta la panteteina, molecola fondamentale per la nascita della vita

Riproducendo in laboratorio condizioni analoghe a quelle della Terra primordiale, è stata ottenuta per la prima volta una delle molecole cruciali per la nascita della vita: la panteteina.

A sintetizzarla per la prima volta, simulando i processi chimici possibili allora possibili sul nostro pianeta circa 4 miliardi di anni fa, è stato il lavoro guidato da Matthew Powner, dell’University College di Londra, e pubblicato sulla rivista Science.

Si ritiene che la vita si sia formata sul nostro pianeta circa 4 miliardi di anni fa in modo spontaneo attraverso una serie di reazioni chimiche che hanno portato alla formazione di molecole via via più complesse e in grado di autoreplicarsi.

Per verificare la plausibilità di questa teoria, da decenni sono in corso esperimenti in cui si tenta di ricreare le condizioni presenti sulle Terra e verificare la sintesi delle molecole alla base della vita.

Una delle molecole finora mancanti era la panteteina, una componente chiave dei cosiddetti Coenzimi A che svolgono un ruolo di primo piano nella regolazione del metabolismo delle cellule e che decenni in molti hanno cercato si sintetizzare in laboratorio, ma senza successo.

L’esperimento appena pubblicato dimostra per la prima volta che la panteteina può essere facilmente prodotta in acqua a temperatura ambiente in presenza di acido cianidrico in una reazione chimica guidata da aminonitrili, molecole simili agli amminoacidi, i mattoni delle proteine. L’esperimento non solo dimostra la possibilità di ottenere la panteteina, ma pone la basi nuove ipotesi per l’origine della vita, alternative a quelle oggi considerate più probabili e relative al cosiddetto “mondo a Rna”.

Secondo gli autori della ricerca, i processi chiave potrebbero essere stati tutti guidati dai cosiddetti nitrili, come in questo caso, attraverso meccanismi forse più semplici di quelli finora proposti.

