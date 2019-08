Sport: a Piacenza e provincia oltre 85mila euro per gli eventi sportivi

La Regione stanzia oltre 2 milioni e 743mila euro per l’attività motoria e gli eventi sportivi in Emilia-Romagna: la Giunta ha infatti approvato le graduatorie dei due bandi per l’anno 2019. Sono 190 i progetti e le iniziative finanziate, con un aumento medio del contributo regionale di circa 1000 euro per ogni iniziativa. Le risorse stanziate per Piacenza e provincia ammontano a 85.554 euro.

Nel dettaglio, 76.329 euro sono stati destinati ad eventi di rilevanza sovraregionale come la Placentia Half Marathon (22.500 euro), la Granfondo Perini (22.500 euro), la Granfondo Scott (22.500 euro) e la Val D’Arda Bike (8.829 euro). I restanti 9.225 euro, invece, sono per la società Spes Borgotrebbia, organizzatrice dell’evento a rilevanza regionale “Per uno sport che unisce”.

