Doppia vittoria per Davide Colla: il piacentino vola ai quarti di finale

Neanche il tempo di scendere dall’aereo che Davide Colla si ritrova già ai quarti di finale del Mondiale Wako di kick boxing di Antalya (Turchia), specialità Pointfight. L’atleta piacentino, già campione europeo nella categoria -69 chilogrammi, ha infatti combattuto in mattinata i match validi per i sedicesimi e gli ottavi di finale della competizione iridata, battendo prima il forte statunitense Tyreeke per 19-17 e poi il greco Kostantinos con il punteggio di 18-12. Prossimo ostacolo per il campione Azzurro allenato dai tecnici Adriano Passaro e Gianfranco Rizzi (C.E. Yama Arashi) sarà il cipriota Dimitros Panagiotis Mexis: il palio l’accesso alle semifinali.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà