Davide Colla non si ferma più: è in finale al Mondiale di Turchia

Non conosce la parola sconfitta il cammino al Mondiale di kick boxing di Antalya (Turchia) del piacentino Davide Colla che, dopo aver sbaragliato nei giorni scorsi l’agguerrita concorrenza, ha piazzato la sua quarta vittoria in altrettante gare, aggiudicandosi la finalissima. Questa volta è stato il forte tedesco Sarantoudis ad inchinarsi di fronte ai colpi dell’atleta piacentino, che in tre riprese e con il punteggio di 15-13, ha staccato il pass per l’incontro che vale una carriera. Esattamente come due anni fa Colla, allenato dai maestri Adriano Passaro e Gianfranco Rizzi (C.E. Yama Arashi), affronterà in finale l’ungherese Richard Veres, con tutta la voglia di prendersi la rivincita (due anni fa l’Azzurro dovette “accontentarsi” della medaglia d’argento).

© Copyright 2019 Editoriale Libertà