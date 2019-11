Davide Colla da urlo: il piacentino è campione del mondo nei -69 chili

Davide Colla è il nuovo campione del mondo di kick boxing (specialità Pointfight -69 chili Senior). Questa mattina, sabato 30 novembre, l’atleta piacentino è infatti riuscito nell’impresa di battere nella finalissima del Mondiale di Antalya (Turchia) l’eterno rivale Richard Veres, prendendosi al tempo stesso la rivincita nei confronti del kick boxer ungherese (che due anni fa era invece riuscito a trionfare nella rassegna iridata proprio ai danni di Colla).

Missione compiuta, dunque, per il 23enne allenato dai maestri Adriano Passaro, Andrea Lucchese e Gianfranco Rizzi (C.E. Yama Arashi), il cui cammino al mondiale turco non ha conosciuto sconfitta. I primi a fare i conti con lo strapotere di Colla sono stati l’americano Tyreeke e il greco Kostantinos, sconfitti ai sedicesimi e agli ottavi di finale. Dopodiché è stato il cipriota Mexis ad inchinarsi di fronte ai colpi del piacentino, il quale si è assicurato anche la finalissima sconfiggendo il tedesco Sarantoudis. In mattinata ecco l’apoteosi, con Davide Colla salito nell’Olimpo dei grandi campioni di questo sport.