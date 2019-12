Anche la campionessa di ciclismo giovanile Elenora Gasparrini a Zona Sport

Il weekend è alle porte e, come ogni venerdì, a Zona Sport è tempo di presentare le imminenti sfide delle principali squadre piacentine. Assieme allo schiacciatore della Gas Sales Volley Igor Yudin e al giornalista Carlo Danani si parlerà di pallavolo e pallacanestro, mentre nella seconda e terza parte della trasmissione spazio come sempre ad altre discipline.

Per la prima volta in via Benedettine parlerà la giovane Eleonora Gasparrini, talento purissimo delle due ruote, da molti additata come “la nuova Letizia Paternoster”. Con la maglia della società piacentina VO2 Team Pink, infatti, in questa stagione la Gasparrini ha vinto praticamente tutto a livello giovanile. Assieme a lei interverrà anche il presidente del sodalizio piacentino Gian Luca Andrina, accompagnato dal direttore sportivo Stefano Peiretti.

Finale dedicato agli sport paralimpici, con Valter Bulla e il campione di paracanoa Esteban Farias. Le repliche della puntata del venerdì andranno in onda sabato alle 9, alle 18 e alle 23. Martedì prossimo come sempre nuova puntata dedicata ai commenti dei match del weekend.