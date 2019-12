Lube rullo compressore, per la Gas Sales nemmeno le briciole

Niente da fare per la Gas Sales Volley, Civitanova si conferma rullo compressore della Superlega e passeggia letteralmente al Palabanca. 20-25, 15-25 e 13-25 i parziali di un match mai in discussione, troppo forti i campioni del mondo. Biancorossi in evidente difficoltà nonostante un Nelli tornato su buoni livelli. Ora pausa fino al 16 gennaio quando i ragazzi di Gardini torneranno in campo per la trasferta di Modena.

