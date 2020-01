Un rinforzo per la difesa della Vigor Carpaneto: ecco Federico Scappi

Rinforzo nel cuore della difesa per la Vigor Carpaneto, società piacentina che sta affrontando per il terzo anno il campionato di Serie D (girone D). La società del presidente Rossetti dà il benvenuto a Federico Scappi, difensore centrale (ma può ricoprire diversi ruoli) classe 1994 reduce dall’esperienza al Rimini in Lega Pro, dove ha collezionato 17 presenze (oltre a due in Coppa) e messo a segno un gol in campionato. Alto un metro e 93 centimetri, in carriera ha già calcato i campi della serie C con la maglia della Reggiana e in passato aveva incrociato il cammino della Vigor prima con il Luzzara e poi con la Fidentina, sempre in Eccellenza.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, invece, il sodalizio piacentino saluta il difensore Matteo Brizzolara (2001), rientrato al Sassuolo.