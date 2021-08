Dalla Serie D all’esordio in A col Venezia: il cammino dell’ex Piace Nicolas Galazzi

Un esordio che riempie d’orgoglio anche il calcio piacentino. Domenica sera, al 75′ della partita Napoli-Venezia allo stadio “Maradona” ha fatto il suo ingresso nelle fila dei lagunari Nicolas Galazzi, esterno offensivo classe 2000. Nella scorsa stagione, Galazzi (di origini pavesi) ha militato in Lega Pro nel Piacenza, mentre nell’annata precedente (2019-2020) si era messo in mostra alla Vigor Carpaneto in serie D, arrivando dal Fanfulla.

A volerlo fortemente in biancazzurro era stato l’allora ds Vigor Marzio Merli, ora impegnato nell’area scouting del Piacenza Calcio. “L’avevo notato al Fanfulla – spiega Merli – sapevo che era in addestramento accademico con l’Inter e quando abbiamo saputo che al termine non avrebbe firmato il contratto, abbiamo imbastito l’operazione insieme al Piacenza Calcio. Ha fatto benissimo e non a caso è stato notato presto dal Venezia, che l’ha messo sotto contratto nel mercato invernale. L’esordio? E’ stato portato in tournée ed è stato convocato in panchina a Napoli, poi entrando in campo: vuol dire che mister Zanetti crede in lui, ma fino al 31 agosto c’è tempo anche per un trasferimento. A mio avviso, è importante trovi una soluzione che gli permetta di giocare e crescere”.

