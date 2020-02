Andrea Dallavalle alla conquista dei Campionati italiani indoor Under 23

Tutto pronto in vista dei Campionati italiani indoor di atletica (categorie Junior e Promesse), che si terranno nel weekend ad Ancona. Alla competizione nazionale, riservata agli Under 20 e Under 23, prenderanno parte anche tre giovani dell’Atletica Piacenza. Andrea Dallavalle punterà naturalmente al titolo nel salto triplo nelle Promesse Under 23, categoria con la quale il triplista delle Fiamme Gialle ha conquistato un bronzo agli Europei 2019. Oltre a lui pronti a scendere in pista anche Eleonora Nervetti (categoria Juniores) nei 60 metri piani e Lorenzo Cesena (Juniores) nei 400 metri piani.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà