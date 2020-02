Il Coronavirus ferma tutto lo sport piacentino. Rinviata anche Piace-Samb di domenica

Non ci saranno partite di calcio e nessun evento sportivo in questo week-end sul territorio provinciale piacentino. É il provvedimento adottato dalle autorità competenti a fronte della situazione legata ai rischi di contagio da Coronavirus.

Non si giocherà Piacenza-Sambenedettese in programma domenica al Garilli e valida per il campionato di serie C.

Non si disputerà nemmeno la sfida in programma a Fiorenzuola: la squadra rossonera ha visto stoppato il suo impegno al Comunale con il Lentigione già nel pomeriggio. In campo invece la Vigor che sarà impegnata sul campo del Progresso.

Dall’Eccellenza alla Prima Categoria invece, squadre piacentine in campo solo se impegnate in gare fuori dal territorio provinciale. Tutte le altre, così come tutte le formazioni di Seconda e Terza Categoria vivranno una domenica di stop forzato. Sospesi anche tutti i campionati giovanili.

Stop d’ufficio anche per il basket con la Bakery che, nel campionato di serie B, avrebbe dovuto sfidare Jesi.