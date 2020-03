L’amore per il calcio non si ferma e la squadra “Tuttocuore” gioca in casa

Chi con un’arancia, chi con una pallina da tennis. I più goliardici si sono addirittura esibiti in mirabolanti palleggi con un rotolo di carta igienica. L’amore per il calcio non conosce barriere e i ragazzi del “Tuttocuore”, società di calcio amatoriale piacentina, lo hanno voluto sottolineare attraverso un video che racchiude tutto quello che si può fare, con un pallone tra i piedi. Unica regola: rimanere dentro casa. “Certo, l’odore del campo è tutta un’altra cosa e la nostalgia della partita si fa sentire eccome – affermano -, ma in questo periodo di emergenza anche noi appassionati siamo tenuti a rispettare le regole”.

Non saranno ad ogni modo le quattro mura di un appartamento a fermare l’amore per il football di questi ragazzi: numeri in stile freestyle, acrobazie e colpi di testa, il talento e la fantasia si esprimono anche in camera da letto o nel soggiorno, facendo naturalmente attenzione a non rompere niente.

Una pratica, quella di filmarsi, che in questi giorni sta andando forte soprattutto tra i calciatori professionisti: da Pogba a Dybala, passando per Lautaro Martinez. Ogni occasione è buona per filmarsi con la sfera tra i piedi, naturalmente con il mantra #iorestoacasa bene in mente.

GUARDA IL VIDEO