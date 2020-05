Il golf piacentino ha riaperto i battenti: “Nel rispetto dei protocolli di sicurezza”

10

Anche per il golf piacentino, dopo otto settimane di stop forzato, si è finalmente aperta la cosiddetta Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Da venerdì 8 maggio gli appassionati – che ormai non resistevano più al richiamo del manto erboso – sono tornati sui campi per allenarsi e riprendere l’attività. Il Croara Country Club, che ha approfittato di questa pausa per preparare al meglio la struttura in vista della stagione estiva, ha quindi riaperto i suoi cancelli, al pari degli altri circoli piacentini.

