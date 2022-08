Brilla il golf piacentino: bronzo agli Italiani U18. Mattia Pagani vince ancora

Ancora una volta i giovani portacolori piacentini del Croara Country Club si mettono in evidenza in gare importanti a livello nazionale. Così è stato nel Campionato Italiano Under 18 a squadre “Trofeo Emilio Pallavicino 2022” a cui ha partecipato la formazione composta da Alessandro Giovannini, Luca Cavalli, Gianluca Perna e Riccardo Tosi, accompagnati dal coach Alain Vergari e dal responsabile dell’attività giovanile, nonché capitano, Marco Cavalli. Sull’impegnativo campo di Castelconturbia, sul Lago Maggiore, i piacentini hanno espresso un ottimo livello di gioco chiudendo le tre giornate di gara in terza posizione, appena dietro il team del Golf Club Marco Simone di Roma e del Golf Club Royal Park I Roveri di Torino.

Continua intanto la serie vincente di Mattia Pagani che, impegnato sul circuito Saranno Famosi Under 12, continua a raccogliere successi. Al Golf Club Miglianico prima e al Golf Club Monteveglio poi, Mattia ha realizzato due primi posti girando in entrambe le gare in par lordo.

Venendo invece alle gare di circolo, sono riprese le gare a Croara dopo un paio di settimana di pausa agonistica. Sabato è toccato alla Tm Open Race to Marrakesh 2022. Ha vinto Gianvito Schavi che si è assicurato l’accesso alla semifinale nazionale vincendo il premio lordo con 34 punti. In prima categoria i premi sono andati a Riccardo Lavelli (40) e a Mario Evandri (37). In seconda vincono Leonardo Cella (39) e Fabio Freschi (38). In terza, a segno Riccardo Tagliavia (44) e Nadia Vitali (43). Domenica, nella Coppa Ford Mirani 2022, premio lordo per la coppia composta dai Bernazzani-Massarenti (74). Nel netto, risultati utili per Mirani-Dallanegra (57) e Calloni-Calloni (57). Luca Sinelli e Dorothee Wilms vincono i premi legati al nearest to the pin. Le gare di questa settimana. Giovedì si comincia con la ProAm Trebbiashire. Si continuerà poi sabato e domenica con la Coppa del Presidente by Arredorama, gara su due giorni per 36 buche individuale per tre categorie.