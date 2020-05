Da campione del mondo di kick boxing a maestro: la “fase 2” di Davide Colla

La quarantena generale imposta dall’emergenza Coronavirus non ha scalfito il carattere d’acciaio di Davide Colla, campione del mondo in carica di kick boxing nella specialità Pointfight. Il 25enne piacentino, al primo anno di magistrale in nutrizione all’Università di Milano, dopo il via libera della Regione agli allenamenti in palestra, ha fatto ritorno dove la sua fantastica storia sportiva ha avuto inizio tanti anni fa: alla Yama Arashi di via Emmanueli.

“Nonostante mi sia tenuto in forma con allenamenti casalinghi – ha raccontato Colla – rimettere piede in palestra è stato un po’ come tornare a respirare a pieni polmoni. In più, oltre che allenarmi, da lunedì sto affiancando i maestri Gianfranco Rizzi e Adriano Passaro nella preparazione degli atleti: una grande un’opportunità e anche una bella soddisfazione”. Oltre alla sua punta di diamante, il sodalizio piacentino (che quest’anno festeggia il 50esimo di fondazione) ha potuto riabbracciare l’intero reparto agonistico, seppur a turni e con luoghi inevitabilmente “rivoluzionati”.

“Lunedì – ha spiega Rizzi – abbiamo riaperto la sede di via Emmanueli, dove è convogliata anche l’attività, seppur limitata dalle norme in vigore, che normalmente si svolgeva nell’altra palestra di via Galluzzi, che al momento resta chiusa. Durante i tre mesi di chiusura forzata, il direttivo e lo staff tecnico si sono adoperati per star vicino ai soci con tante lezioni gratuite delle varie specialità attraverso le piattaforme online”. Quindi aggiunge. “A partire da lunedì è ripartita tutta l’attività agonistica con le squadre di Pointfight, Lightcontact, Kicklight, Fullcontact, Karate, K1 e stiamo vedendo di inserire anche ju jitsu e brazilian ju jitsu nell’incastro di orari. Ovviamente, viene svolta solamente l’attività individuale, senza la possibilità di allenare il combattimento in quanto non ancora previsto dalle disposizioni vigenti”.

Una nuova riorganizzazione è stata necessaria. “Abbiamo rivisitato e adeguato i locali, creando un nuovo spazio per le lezioni e gli allenamenti a corpo libero, che si sommano a quelle della zona cardio oltre a macchine isotoniche, panche a pesi liberi, pesistica olimpica e allenamento funzionale. Da lunedì riprendono i vari corsi e lezioni con spazi di sette metri quadrati per ciascun utente, come dettato dai protocolli più rigorosi. Ci siamo organizzati per farci trovare pronti, provvedendo alla sanificazione completa dei locali, adottando il percorso con distanziamento negli accessi alla palestra, la rilevazione della temperatura prima di poter accedere e un’uscita diversa dall’ingresso per evitare assembramenti, oltre alle norme che ormai tutti conoscono. Per gestire al meglio l’affluenza rispettando le norme, abbiamo adottato un’app di prenotazione delle proprie ore di allenamento, che non consentirà di avere più persone di quelle a cui possiamo garantire la sicurezza”.