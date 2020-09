Dallavalle e Fontana, doppietta tricolore per i super atleti piacentini

Non finisce più di stupire Andrea Dallavalle che, dopo il titolo italiano negli assoluti di quindici giorni fa, ha conquistato ieri sera a Grosseto il titolo tricolore anche nella categoria promesse del salto triplo. Sedici metri e 72 centimetri la misura del campione piacentino cresciuto nell’Atletica Piacenza che ha così conquistato, in questa stagione, il terzo titolo italiano. Molto brava anche Eleonora Nervetti, sempre dell’Atletica Piacenza, capace di centrare due primati personali sui cento metri: 12,17 in batteria, 12,09 in semifinale e 12,25 in finale, conquistando così l’ottavo posto.

Ma non finisce qui, perchè questa mattina, Norberto Fontana ha vinto il titolo italiano promesse nel giavellotto stabilendo la miglior misura piacentina di sempre con 74,41 metri e il primato regionale Under 23 (record precedente di Juliano dei Carabinieri di 72,02 metri del lontano 2006). È il terzo titolo italiano consecutivo per Norberto Fontana, classe 1998, portacolori della Atletica Cinque Cerchi.