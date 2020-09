Rientri dall’estero e rete di controllo: oggi trovati 12 nuovi casi a Piacenza

La rete di controllo e prevenzione messa in campo nella nostra provincia ha consentito di scovare oggi 12 nuovi contagiati da Covid: tre sono rientri dall’estero (due dall’Albania e uno dall’Ucraina); due sono contatti di un focolaio pre-esistente, altri due sono stati identificati in seguito a tampone per accesso al Pronto soccorso e due sono stati “intercettati” dai medici di medicina generale (di cui un caso è collegato a un focolaio pre-esistente). Poi uno ha manifestato sintomi; un altro è stato individuato nel corso di una degenza in una casa di cura privata e un altro ancora in seguito a un approfondimento diagnostico.

In regione non si registra alcun decesso, mentre le positività sono 99 in più rispetto a ieri, per un totale di 34.932 casi. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 43,9 anni.

I tamponi effettuati sono 10.107, per un totale di 1.141.530. A questi si aggiungono anche 2.765 test sierologici. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 4.717 (+66 rispetto a ieri).

Le persone complessivamente guarite hanno raggiunto quota 25.734 (+33 rispetto a ieri).

LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE

Questi i casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 5.016 a Piacenza (+12, di cui 7 sintomatici), 4.262 a Parma (+13, di cui 7 sintomatici), 5.757 a Reggio Emilia (+5, di cui 3 sintomatici), 4.874 a Modena (+19, di cui 4 sintomatici), 6.224 a Bologna (+19, di cui 12 sintomatici), 576 a Imola (+1, asintomatico), 1.438 a Ferrara (+16, di cui 2 sintomatici),1.775 a Ravenna (+4, di cui 3 sintomatici),1.330 a Forlì (+6, di cui 4 sintomatici), 1.112 a Cesena (+2, di cui 1 sintomatico), 2.568 a Rimini (+2, entrambi sintomatici)