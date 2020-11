Ciclismo, Zanardi a Zona Sport: “E’ stato un argento vinto e non un oro perso”

Ciclismo, volley, rugby e Piacenza Half Marathon nel ricco menu dell’ultima puntata di Zona Sport, condotto da Marcello Tassi. Prima parte dedicata al ciclismo con l’atleta piacentina Silvia Zanardi, vice campionessa europea corsa a punti, e i giornalisti Luca Ziliani e Simone Carpanini.

“Sono davvero molto contenta, è stato un argento vinto e non un oro perso – ha detto Silvia – ci ho creduto fino alla fine e devo ringraziare chi mi ha seguito”. Seconda parte incentrata sul volley con coach Lorenzo Bernardi della Gas Sales Bluenergy Piacenza e Gian Luca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport. Il coach ha analizzato l’ultima sconfitta: “Come contro Monza, in più gare avremmo potuto chiudere dei set che ci avrebbero fatto vincere delle partite, in Superlega bisogna essere più bravi a gestire i momenti caldi”.

Terza parte sul rugby con ospiti Federico Cuminetti, estremo di 18 anni della Sitav Rugby Lyons, Leonardo Piriti, giornalista di Libertà, e Gianluca Barca di Allrugby. “È stata una liberazione tornare in campo sabato scorso – le parole di Cuminetti – ora sono in pianta stabile in prima squadra e per me è un sogno che si realizza”.

Infine, quarta parte sulle novità che riguardano la Placentia Half Marathon con gli organizzatori Alessandro Confalonieri, Pietro Perotti e Alessandra Bonomini con l’assessore all’ambiente Paolo Mancioppi. “La data è 9 maggio 2021 – hanno spiegato – con programma identico a quello saltato nel 2020. Non ci sarà ovviamente la consegna dei pettorali, confermato invece il concorso del Pedibus a tema Covid per tutti i bambini”