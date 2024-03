Studenti piacentini dialogano con le icone del ciclismo: si aspetta così il Tour de France

Anche i giovani studenti piacentini stano vivendo in pieno l’attesa per il Tour de France che arriverà a Piacenza il prossimo 1° luglio. Lo hanno fatto grazie all’iniziativa “Le dictée du Tour”, attività didattica che ha coinvolto le scuole del territorio nella produzione di un testo, nella giornata che li ha visti dialogare con tre vere icone del nostro ciclismo, la campionessa Silvia Zanardi, l’ex ciclista Giancarlo Perini e Claudio Santi, organizzatore della Sei Giorni delle Rose di Fiorenzuola.

“Una bellissima esperienza – ha detto Zanardi – io sarò presente all’evento, sperando di non avere gare quel giorno. Mi auguro che in futuro la nostra città potrà ospitare anche una tappa del Tour femminile”. Mentre Perini ne ha corsi dieci di Tour, “il ricordo più bello è l’ottavo posto in classifica generale e l’arrivo ai Campi Elisi”. Santi invece non si sbilancia su chi vincerà: “I nomi che girano sono i soliti, ma attenzione alle sorprese perché il bello del Tour è anche quello”.