Dedicato alla memoria di Domenico Mazzoni il nuovo premio del Coni

Alla memoria di Domenico Mazzoni (per tutti “Meto”), scomparso qualche giorno fa, sarà intitolato un premio che metterà a disposizione il Coni di Piacenza per l’anno in corso.

Nato 80 anni fa a Santimento, Mazzoni è stato fondatore e titolare di Deltarem, la ditta di demolizioni che si trova nel quartiere industriale della Caorsana. Ricordato come un imprenditore cresciuto dalla “gavetta”, aveva incominciato con un negozio di alimentari a Santimento. Negli anni ’70 aveva poi aperto a San Nicolò la ditta di demolizioni Demea. Infine, nel 199, la Deltarem in via Mentovati. Persona molto sensibile al mondo dello sport, aveva aiutato tante associazioni sportive.