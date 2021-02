Volley, rugby, basket e pesistica protagoniste questa sera a Zona Sport

Volley, rugby, basket e pesistica saranno protagoniste a Zona Sport, che torna in onda questa sera come ogni martedì alle ore 20.30 su Telelibertà e in streaming sul sito Liberta.it. In collegamento con il conduttore Marcello Tassi saranno ospiti atleti e dirigenti delle squadre piacentine per analizzare quanto avvenuto nell’ultimo fine settimana e anticipare gli impegni del prossimo weekend.

Si parte con il primo blocco dedicato alla pallavolo, in particolare alla Gas Sales Bluenergy Volley: il direttore generale biancorosso Hristo Zlatanov, insieme al giornalista della Gazzetta dello Sport Gianluca Pasini, parleranno degli ormai imminenti playoff di Superlega che vedranno la Gas Sales in campo contro Padova.

Secondo blocco incentrato su rugby e pallacanestro: ci saranno Massimiliano Borzone, estremo della Sitav Rugby Lyons, che commenterà il momento della squadra piacentina insieme al giornalista di Libertà Leonardo Piriti, poi Roberto Spagnoli, team manager della Bakery Basket Piacenza per analizzare la gara di Serie B persa in casa nell’ultimo turno contro Pavia.

Terzo e ultimo blocco sulla disciplina dei pesi, argomento di attualità visto che nel fine settimana sono in programma i campionati regionali. Ci racconteranno le loro aspettative i piacentini della Pesistica Farnese: il coach Samuele Storari, il tecnico Pier Luigi Pasini, e l’atleta Carola Cerri.

Le repliche di “Zona Sport” andranno in onda domani alle ore 9, alle 18.40 e alle 23.30 e giovedì alle 12.30.