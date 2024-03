Volley, Massimo Botti torna alla Gas Sales? Il tecnico: “Una telefonata c’è stata”

Ha veramente del clamoroso l’indiscrezione riportata ieri dalla Gazzetta dello Sport, con Gianluca Pasini che sul sito della “Rosea” ha aperto ad un possibile ritorno sulla panchina biancorossa – la prossima stagione – di Massimo Botti.

Stando a quanto scritto sul blog “Dal 15 al 25”, all’indomani dell’eliminazione dalla Champions League per mano dello Jastrzebski Wegiel, i massimi dirigenti della Gas Sales Bluenergy avrebbero telefonato al tecnico piacentino per sondare il terreno in vista di un suo ritorno alla guida della squadra.

“In effetti una chiamata tra me e la presidente Curti c’è stata – ha raccontato Botti a Libertà – ma non abbiamo parlato di pallavolo. I rapporti tra me e la presidente sono rimasti ottimi, ma ripeto, non abbiamo discusso di volley. Poi ovvio, nello sport mai dire mai… Ma in questo momento rimango concentrato al mille per cento sulla semifinale di Coppa di Polonia contro Jastrzebski. Recentemente la mia società, il Lublin, mi ha rinnovato il contratto per un altro anno. Il mio focus è solo su questa squadra, anche se in futuro tutto può succedere”.

L’ARTICOLO DI MARCELLO TASSI SU LIBERTÀ