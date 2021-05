La maratona dei bimbi: oltre mille iscritti alle camminate da tutta la provincia

Circa 50 classi da tutta la provincia, per un totale di quasi 1.200 piccoli iscritti alla camminata. Cambiano le modalità, quest’anno è infatti virtuale a causa della pandemia, ma la Placentia Half Marathon for Unicef rimane sempre loro: dei bambini.

E così, accompagnati dagli insegnanti, anche loro in questi giorni si sono messi in marcia, percorrendo a tappe gli oltre 21 chilometri della mezza maratona al ritmo di un’ora di cammino al giorno. Un’occasione per stare all’aria aperta assieme ai propri compagni, in un anno molto difficile anche per i più giovani. Le prime tre scuole per numero di iscritti alla manifestazione (che avrà il suo clou domenica prossima con la partenza della maratona virtuale) saranno poi premiate. Per il momento sul primo gradino del podio, con 350 bambini iscritti per un totale di 19 classi, sale il Settimo circolo di Piacenza che comprende la scuola primaria Pezzani, la primaria XXV Aprile, la scuola dell’infanzia Fratelli Grimm e la scuola dell’infanzia Andersen. Seguono la scuola dell’infanzia “Dante” con 217 partecipanti e la primaria di Niviano-Rivergaro con sette classi e 113 bimbi coinvolti.