Domenica parte la Placentia Half Marathon virtuale. Diretta su Telelibertà

Domenica 9 maggio 2021, alle ore 9.00, verrà dato il via ufficiale alla “Virtual Placentia Half Marathon 2021”. Ogni persona iscritta, parteciperà alla corsa o alla camminata dove lo riterrà, nel rispetto delle normative previste dal luogo in cui si trova. Le possibilità di partecipazione ed iscrizioni sono diverse, dalle innovative applicazioni di geolocalizzazione con pettorale, diploma di partecipazione e risultato cronometrico della prova, tracciato individualmente e stampabile, alle iscrizioni di singoli o squadre, tutto predisposto sul sito www.placentiahalfmarathon.org;

In piazza Cavalli, l’organizzazione, allestirà un piccolo villaggio con alcuni gazebo, dove verranno gestite le operazioni di trasmissione e comunicazione con tutti i partecipanti (via internet e social). Saranno presenti anche i media locali che documenteranno in diretta l’evento.

Telelibertà, trasmetterà in diretta da piazza Cavalli dalle ore 10.00 con interviste e collegamenti con tanti partecipanti e ospiti. Appuntamento condotto da Marcello Tassi. Saranno previsti diversi momenti di incontro con le istituzioni, tutti programmati secondo le regole anti-Covid vigenti. Momento centrale della mattina, alle 11.30, sarà la consegna di targhe personalizzate a tutti i responsabili del servizio sanitario che operano in provincia e che da sempre collaborano nella realizzazione della maratona.

Vista la forma sperimentale dell’evento, in quanto virtuale e sviluppato in tempo reale, il bilancio in termini di adesioni, partecipazioni e raccolte fondi dedicate a Unicef e Progetto Vita Piacenza, l’organizzazione ha previsto un momento di chiusura con una festa di ringraziamento e consegna dei premi, che si terrà sabato 12 giugno 2021 alle ore 10.30 presso un area all’aperto nel punto Decathlon Piacenza.