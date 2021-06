Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell’Inter. Fabio Paratici verso il Tottenham

Da oggi, giovedì 3 giugno, è ufficiale: il piacentino Simone Inzaghi, dopo cinque stagioni sulla panchina della prima squadra della Lazio, lascerà il biancoceleste per vestire il nerazzurro in qualità di nuovo tecnico dell’Inter fresco campione d’Italia. Dopo l’addio di Antonio Conte, infatti, la proprietà ha optato per il 45enne di San Nicolò, che la prossima stagione giocherà così la Champions League.

Giorni molto caldi anche per un altro piacentino: dopo anni alla Juventus (prima coordinatore dell’area tecnica, poi direttore sportivo e infine managing director Football Area), Fabio Paratici sembra essere vicinissimo al Tottenham.