Il triplista Andrea Dallavalle ce l’ha fatta: salto da 17,35 metri, andrà alle Olimpiadi

Strepitoso Andrea Dallavalle: il triplista piacentino delle Fiamme Gialle e dell’Atletica Piacenza, impegnato ai campionati italiani Under 20 e Under 23 di Grosseto, ha infatti staccato il pass per le Olimpiadi di Tokyo, realizzando un salto da ben 17 metri e 35 (il minimo per le qualificazioni a cinque cerchi è fissato a 17,14), terza misura al mondo quest’anno. Un risultato sensazionale, che certifica ancora una volta la crescita incredibile di questo atleta 21enne, allenato dal tecnico Ennio Buttò.

Ieri, invece, grandi soddisfazioni agli Italiani di Grosseto anche per Emma Casati, medaglia d’argento nei 3000 metri. La giovanissima mezzofonista dell’Atletica Piacenza, allenata da Giuliano Fornasari, si riconferma ai più alti livelli con un bel 9 48” 77.