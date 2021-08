Riparte la stagione degli arbitri piacentini: “Giocatori, società e genitori ci aiutino”

Come da tradizione, anche quest’anno i fischietti della sezione piacentina dell’Aia (Associazione Italiana Arbitri) si sono ritrovati per il ritiro a Ferriere.

Il tutto, come sempre, sotto l’occhio vigile del presidente provinciale Domenico Gresia e del suo vice Stefano Rondino, con i formatori Mario Capasso e Alberto Amoroso a dettare le regole sul campo.

Una grande famiglia quella degli arbitri del nostro territorio, formata da: Alen Petrovic, Diego Toscani, Leonardo Ferroni, Lorenzo Roncaglia, Giandomenico Silvestri, Julian Aydini, Giuseppe Di Laura, Jacho Gilmar, Joshua Samuel Adeleke, Vlad Saradan, Matteo Bracali, Nicole Labirio, Adam Chouripef, Matteo Plebani, Zakaria Noubhani, Vittorio Masarati, Giuseppe De Luca, Claudio Spadoni, Elena Boselli, Angelo Ceresa, Valerio Bertuzzi, Michele Bonetti, Alessandro Franco Astorri e Pietro Sesenna.

Duro il richiamo di Gresia sui comportamenti poco educati durante le partite di genitori e allenatori nei confronti degli arbitri, specialmente i più giovani: “Ci siamo detti che da questo brutto periodo di Covid ne saremmo usciti come persone migliori. A livello calcistico e arbitrale, visto quello che è successo nelle prime gare giovanili dei mesi di maggio o giugno, direi che non ci siamo. Non si ha la pazienza di aspettare questi ragazzini. Io dunque pretendo che le società tutelino questi ragazzi e che li facciano crescere. Per fortuna ci sono anche dei presidenti che mi telefonano e mi danno una mano per cercare di migliorare le cose. Però io da quest’anno non voglio più vedere certi comportamenti: chiedo a tutti i dirigenti, agli addetti ai lavori, agli allenatori di darci una mano, che lascino crescere in pace questi giovani così come fanno per i propri. Altrimenti dopo una partita o due smettono perché tanti adulti si comportano in maniera non consona, io non ci sto”.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà