Zona Calcio, ora è attesa per il super derby tra Fiorenzuola e Piace

Una festa dello sport: si può riassumere così il fine settimana calcistico delle squadre piacentine, con le vittorie di Piacenza e Fiorenzuola in Serie C e le tante emozioni regalate dalle formazioni dilettanti. Tutto debitamente raccontato ieri sera a Telelibertà nell’ultima puntata di Zona Calcio, condotta da Michele Rancati e Alessandra Carlà. Prima parte del programma dedicata ai professionisti, con i giornalisti Paolo Gentilotti e Marco Villaggi, e gli ospiti Nicola Barasso, preparatore dei portieri del Piacenza, e il vicepresidente del Fiorenzuola Daniele Baldrighi. Una serata che è stata ovviamente occasione per le prime previsioni in vista del super derby di domenica prossima, in programma al Pavesi.

Nella seconda parte del programma, spazio al calcio dilettanti con gli attaccanti dell’Alsenese Mohamed Mansour e Matteo Panzetti e il portiere del Carpaneto Chero Indrit Shelna. Prima in classifica l’Alsenese che grazie ai gol dei suoi bomber ha regolato il Gotico. “Il mister ci ha dato una sveglia tra primo e secondo tempo, e abbiamo vinto grazie ai gol di Matteo” il commento di Mansour, e Panzetti ha ricambiato i complimenti “al mister e ai miei compagni, ho davanti dei grandi giocatori”. Viaggia spedito, infine, il Carpaneto Chero di Shelna, in testa in Prima Categoria dopo la vittoria sullo Sporting Fiorenzuola: “Siamo sulla strada giusta, ma occorrono testa bassa e lavorare per continuare così “.