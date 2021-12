Le arti marziali sostengono la raccolta natalizia di Telethon: superati i 18mila euro

Ottimo il bilancio della campagna natalizia di Telethon a Piacenza e provincia. Il ricavato ha già superato quota 18mila. Cifra raggiunta anche grazie al contributo delle arti marziali.

Dopo lo stop forzato dello scorso anno a causa del Covid, l’instancabile Davide Bottini, maestro 8° dan dell’Another Way Kickboxing Multicombat, ha dato vita all’edizione natalizia della “Sfida”. Giovani talenti si sono esibiti alla palestra Farnesiana in una serie di forme e combattimenti.

A collaborare con l’Another Way i maestri Gian Carlo Beretta, 6° dan del Judo Team San Polo, Maurizio Ricci, 5° dan dell’Aikido Piacenza e i maestri Costantini dell’Aikido Casalpusterlengo, oltre agli allievi istruttori Oreste Gazzolo, Elvis Trajkov, Camilla Mancini, il maestro 4° dan Andrea Bonadè, Giacomo Corbellini, Michele Gaburro e Vittoria Oddo dell’Another Way.

Una manifestazione che è servita per contribuire alla campagna natalizia di Telethon. Presente anche il presidente provinciale Italo Bertuzzi, lì per sensibilizzare sull’importanza della raccolta fondi.

Per quanto riguarda la kickboxing, primi a pari merito nei Cadetti 45 kg Mattia Borlenghi e Mattia Leleni, negli Juniores cinture basse primi Luca Storti e Zivko Trajkov, negli adulti primo Giacomo Corbellini, secondo Mattia Cavanna, terzo Michele Gaburro e quarto Zivko Trajkov, nelle Donne podio formato da Camilla Mancini, Vittoria Oddo e Martina Guariello. Per l’aikido, si sono distinti Maurizio Di Pietro, Viola Natalie Gaudesi, Bruna Odelli, Federico Piccinelli, Mara Maietti, Riccardo Bolzoni, Flavio Baccanelli e Claudia Francetosi. Per il judo Stefano e Nicolò Evangelista, Leonardo Rossetti, Bianca Mazzari, Diletta Esposito, Ornella Melillo, Claudia Violante, Alice ed Elena Cascio, Anna Alberici, Sebastiano Florea, Leonardo Federici, Nicola Basile e Riccardo Belcevski.

Presenti per le premiazioni, oltre a Bertuzzi, il presidente di Activa Farnesiana Nicola Vitali, Maria Rosa Speroni presidente dell’Another Way, Massimo Guglielmetti, presidente del Judo Team San Polo e il consigliere comunale Nicola Domeneghetti. Bertuzzi ha ringraziato l’impegno del maestro Bottini e ribadito i luoghi dove si può donare: a Piacenza, Aci (via Chiapponi 37), edicola Daniela (San Lazzaro), edicola Marco (viale Dante), edicola Denise (via Fratelli Alberici), Siae (viale Sant’Ambrogio 19); a Cadeo, Associazione Genitori Insieme (via Roncaglia 6/a); a Calendasco, Circolo Anspi in collaborazione con il Comune; a Fiorenzuola, Concessionaria Bussandri (via Umbria 7/9); a Rivergaro, farmacia Andena; a San Polo, al supermercato Amabile.