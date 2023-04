A Zona Sport il focus sul basket piacentino con Assigeco e Bakery Piacenza

Si alza l’asticella per Assigeco e Bakery. Le due squadre piacentine di basket sono pronte al periodo più “caldo” dell’anno, un rush finale che sarà colmo di emozioni.

Ad anticiparle sono stati gli ospiti intervenuti su Telelibertà a “Zona Sport”, programma condotto dal giornalista Marcello Tassi.

Copertina dedicata all’Assigeco di coach Stefano Salieri, soddisfatto per una stagione regolare in A2 “importante nonostante i tanti infortuni, praticamente non siamo mai stati al completo, complimenti ai ragazzi e alla società per aver raggiunto i playoff per il secondo anno consecutivo. Ora dobbiamo continuare su questa strada nella fase a orologio con la grande assenza di Skeens, il livello si alzerà ancora di più quando giocheremo i playoff”. Se si parla di singoli, è Luca Cesana il simbolo di una squadra che non molla mai, tornato alla grande dopo l’infortunio della passata stagione. “L’anno scorso è stato difficile – ha detto il capitano biancorossoblu – quando sono rientrato in questa stagione ho trovato grande aiuto dai compagni e dal coach e ho accettato subito il ruolo di playmaker per sostituire Sabatini. Per questo finale mi aspetto un’Assigeco che sappia compattarsi nonostante le difficoltà, dal punto di vista personale punto a trovare la forma migliore”.

La sta cercando anche la Bakery di coach Marco Del Re, con il sogno di conservare la B1. “L’obiettivo iniziale era quello di entrare nelle prime otto – ha spiegato l’allenatore biancorosso – l’asticella si è alzata perché il girone è il più duro, ma siamo ancora in lotta per il quarto posto e dovremo confermarlo anche se le ultime gare saranno degli scontri molto complicati”. Si è confermato su ottimi livelli Marco Venuto, dopo l’esperienza della scorsa stagione. Il playmaker è felicissimo di essere tornato “in un ambiente che ritengo molto sano. Abbiamo una squadra ben costruita e una società seria, speriamo di raggiungere il nostro obiettivo anche quest’anno”.

Ultima parte del programma dedicata alle arti marziali con i maestri della Yama Arashi Gianfranco Rizzi e Davide Colla. Primo scorcio di stagione da incorniciare per Rizzi, “con la kickboxing abbiamo ottenuto risultati nei regionali e negli interregionali qualificandoci per i nazionali” e la soddisfazione per Colla che è diventato coach nazionale Cadetti e Juniores. “Un vero onore – ha detto Davide – farò di tutto per guidare questi ragazzi dove meritano, spero di portarne qualcuno alle Olimpiadi”.