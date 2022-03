Pattinaggio, Laura Peveri vola sul ghiaccio e conquista l’oro agli Italiani

Chiusura con il botto ai Campionati Italiani Assoluti di pista lunga per Laura Peveri, talento piacentino delle Fiamme Oro Moena che ha conquistato il tricolore nella prova Mass Start nella terza e ultima giornata di gare a Baselga di Piné (Trento).

Sul ghiaccio dell’Ice Rink Piné, la Peveri, classe 2001, ha centrato il titolo italiano Assoluto nella specialità che – insieme all’analoga prova maschile (vinta da Andrea Giovannini delle Fiamme Gialle) – concludeva il programma dell’attesa kermesse trentina.

Nello specifico, la Peveri ha sbaragliato la concorrenza di altre dieci atlete, tra cui non c’era la “regina” Francesca Lollobrigida, assente per motivi istituzionali. In una prova caratterizzata da ritmi bassi e lunghe fasi di studio, Laura ha sfoggiato una condizione brillante, controllando nelle prime posizioni per poi sferrare l’allungo nella penultima tornata. Un’accelerazione che ha tagliato le gambe alle rivali, con la piacentina che ha mantenuto qualche metro di vantaggio sul traguardo.

A completare il podio, la portacolori delle Fiamme Oro Katia Filippi, seconda, e Federica Maffei, terza.

Per la ventenne originaria di Monticelli d’Ongina, una bella soddisfazione in una stagione che l’ha già vista assoluta protagonista nelle gare di Mass Start di Coppa del Mondo Neo Senior dove ha conquistato la vittoria in ciascuna delle tre tappe internazionali.

Nella “sua” Baselga di Piné (dove si è trasferita alcuni anni fa per dedicarsi alla disciplina), la Peveri – portacolori delle Fiamme Oro Moena – ha centrato anche altre due medaglie tricolori. Nei 1000 metri, per lei un argento (con l tempo di 1 minuto 20 secondi 48) dietro a Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare) e davanti a Federica Maffei (Carabinieri).