Verso il derby Piacenza-Fiorenzuola. I biancorossi in salute. Cesarini dalll’inizio

Il 3-0 in casa del Renate ha aumentato la consapevolezza del Piacenza, saldamente in zona playoff e che si presenta in ottima salute all’appuntamento di domani pomeriggio (fischio d’inizio ore 17.30 allo stadio “Garilli”) contro il Fiorenzuola. I rossoneri sono invece reduci dalla pesante sconfitta con la Pro Patria, ma mister Scazzola non si fida certo di una squadra che già all’andata aveva messo in difficoltà i biancorossi. Insomma, servirà ancora una volta il miglior Piacenza, quello visto ultimamente e che pian piano sta anche recuperando molti dei suoi elementi.

L’attacco è a ranghi completi, cosa che si è vista molto raramente in questa stagione, Marchi sta bene e Cosenza è finalmente tornato ad allenarsi, anche se al momento ancora non disponibile. Domani dovremmo dunque vedere in campo lo stesso 4-4-2 della gara di mercoledì: davanti a Tintori, Marchi riprenderà il posto al centro della difesa con Nava, Parisi e Giordano sugli esterni, a centrocampo Suljic rientra dalla squalifica e sarà in mezzo con Castiglia, Munari e Gonzi ai lati, mentre in attacco potrebbe tornare dal primo minuto capitan Cesarini a fare reparto con Rabbi.

“Arriviamo da una bella e meritata vittoria – le parole di Scazzola – ma nel calcio si deve poi ripartire da zero e domenica dovremo essere concentrati per giocare una partita in cui i tre punti saranno davvero importanti. Nel calcio ci sono le due fasi e devo dire che ultimamente i ragazzi le stanno facendo bene entrambe, stiamo creando occasioni e subendo poco, però non dobbiamo abbassare la guardia e stare attenti a migliorare le cose che ancora non vanno. Il Fiorenzuola? A prescindere dall’avversario dobbiamo pensare alle nostre prestazioni, affrontiamo una squadra che sta facendo un ottimo campionato come tante altre, quindi dovremo dare il meglio”.