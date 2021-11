Tutto pronto al Pavesi per il derby Fiore-Piace, la prima stracittadina in Serie C

Tutto ormai pronto per il derby tra Fiorenzuola e Piacenza, si gioca oggi alle 14.30 al Pavesi, la prima stracittadina in Serie C per le due squadre piacentine. Padroni di casa che dovranno fare a meno dell’infortunato Mamona, mister Tabbiani dovrebbe dunque proporre il solito 4-3-3 con Battaiola tra i pali, difesa Guglieri, Ferri, Cavalli e Olivera, centrocampo con Nelli, Fiorini e Palmieri, in avanti il tridente Bruschi-Oneto-Currarino. Il Piacenza non avrà invece i suoi nazionali Bobb, Armini e Dubickas, mister Scazzola si affiderà alla formazione che ha dato spettacolo contro il Renate, 3-5-2 con Pratelli in porta, difesa Nava, Tafa e Marchi, a centrocampo Giordano, De Grazia, Suljic, Corbari e Parisi, in attacco la coppia Cesarini-Rabbi.

