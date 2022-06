Il Karate Farnesiana sul tetto d’Italia con un super Mattia Bongiorni

Grande impresa di Mattia Bongiorni che oggi a Roma ha conquistato il titolo di campione d’Italia di karate nella categoria Esordienti. Non solo: nella stessa categoria, medaglia di bronzo per Aurora Longeri. Due medaglie che confermano l’ottimo operato dei tecnici del Karate Farnesiana. «Dedicato a Giulia Ghilardotti – ha detto il presidente e maestro Gianluigi Boselli -: la delusione per la sua mancata convocazione agli Europei è ancora viva perchè la consideriamo ingiusta, ma questa gioia ci restituisce grande entusiasmo».

