Gol e giocate da urlo al torneo in piazza a Gropparello. Pfa Piacenza campione

La piazza di Gropparello per una settimana si è trasformata in un vero e proprio stadio all’interno del quale si sono fronteggiate otto squadre provenienti da varie zone della provincia con l’obiettivo di conquistare il trofeo della terza edizione del torneo di calcio a cinque organizzato dalla pro loco giovani Gropparello.

Sette serate caratterizzate da un folto pubblico che ha ammirato giocate di livello, contrasti al limite, scivolate sull’asfalto e gol da cineteca. Le otto squadre sono state divise in due gironi dai quali si sono qualificate le migliori quattro: Autoservizi Rossi Pietro, Corsiva, Bar Boccon divino e Pfa Piacenza football. Quest’ultima si è aggiudicata il titolo finale vincendo con il risultato di 6-4 contro il Boccon divino al termine di una partita combattuta e bella da vedere.

Pfa ha preso la parte del mattatore non perdendo neanche una partita all’interno del torneo e portandosi a casa scalpi importanti tra cui quella della formazione rappresentativa della Pubblica assistenza Val Vezzeno, squadra campione in carica che ha dovuto arrendersi in quello che è stato un vero e proprio spareggio al cardiopalma durante i gironi eliminatori.

“Quest’anno il livello era altissimo e siamo contenti della buona riuscita dell’evento” ha commentato Fabrizio Moglia, volontario della pro loco che ha organizzato la settimana di sport nel cuore del paese. Dopo la finalissima sono stati consegnati anche i premi individuali: il miglior portiere è andato a Karra Abdelmjid, il capocannoniere è stato Alem Imad con ben 20 gol fatti in cinque partite; applausi anche per Marco Guardiani che nonostante la sconfitta in finale è stato celebrato come miglior giocatore del torneo. Appuntamento al prossimo anno, quando piazza Roma ancora una volta si trasformerà in un meraviglioso campo da calcio.