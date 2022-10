Simone Zahami: “Vi racconto la mia corsa di sette giorni nel deserto delle Ande in Cile”

Sette giorni di corsa nel deserto tra canyon, montagne, sabbia e corsi d’acqua per affrontare una vera e propria impresa sportiva dall’altra parte del mondo, in Cile, all’ombra delle Ande. È l’impresa messa a segno recentemente dal personal trainer e atleta “estremo” piacentino Simone Zahami che ha preso parte alla “Atacama Desert Crossing”, corsa che prevede cinque tappe da 40 chilometri e una da 70 in completa autosufficienza alimentare.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà