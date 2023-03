Pioggia di medaglie per la Yama Arashi: undici ori e dieci tra argenti e bronzi

Kickboxing, grande successo per la Yama Arashi che conquista una pioggia di allori nell’ultima prova del Circuit Fight Lombardia, in terra bergamasca. Ventuno medaglie, di cui 11 d’oro oltre a 5 argenti e altrettanti bronzi. E’ ricco il bottino della Yama Arashi a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, sede della terza e ultima tappa del Circuit Fight Lombardia di kickboxing con quasi 600 partecipanti provenienti da varie regioni del Nord Italia.

All’appuntamento, il sodalizio piacentino ha partecipato con una folta delegazione di atleti principianti (cinture gialle, arancioni e verdi) oltre alla campionessa Camilla Marenghi in rappresentanza del Team Bestfighter, che ha sfruttato la gara come test sulla propria preparazione. A seguire i portacolori, gli insegnanti tecnici Davide Colla ed Erika Boselli, che hanno rimarcato la propria soddisfazione per i risultati ottenuti confermando la crescita continua dei ragazzi.

Questo il dettaglio dei risultati.

MEDAGLIE D’ORO:

Matilde Cutaia Cadetti 10/12 -45 kg cinture basse

Andrea Contardi Juniores -65 kg cinture basse

Denis Floridia Juniores -70 kg in 2 specialità cinture basse

Camilla Marenghi Seniores -60 kg

Alessia Erangoli Cadetti 13/15 -55 kg in 2 specialità cinture basse

Youssef El Hayek Cadetti 10/12 -35 kg in 2 specialità cinture basse

Sofia Barabaschi Juniores +70 kg cinture basse

Matilde Gallo Seniores +60 kg cinture basse

MEDAGLIE D’ARGENTO:

Isaac Condoy Cadetti 13/15 -50 kg cinture basse

Nicole Costantini Cadetti 10/12 -40 kg cinture basse

Sofia Rossi Cadetti 10/12 +45 cinture basse

Federica Ferri Seniores +70 kg cinture basse

Youssef El Hayek Cadetti 10/12 -35 kg cinture basse

MEDAGLIE DI BRONZO:

Gaia Pappaterra Cadetti 13/15 -55 kg cinture basse

Alex Favaretto Cadetti 13/15 -40 kg cinture basse

Valentina Favaretto Juniores -60 kg cinture basse

Riccardo Bramieri Cadetti 13/15 -55 kg cinture basse

Carlo Taglia Cadetti 13/15 -55 kg cinture basse