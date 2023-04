Primi verdetti: festeggiano Arquatese e Virtus. Sarmatese aggancia la Borgonovese

Festeggiano Arquatese nel girone B di Seconda categoria e la Virtus Piacenza in Terza. Domenica 2 aprile per le due compagini segna ufficialmente le vittorie dei loro rispettivi campionati. Per i granata si aprono le porte della Prima categoria, per i biancoazzurri quelle della Seconda. Si riapre – e per gli amanti dello sport non può che essere una bella notizia – la sfida al vertice nel girone A di Seconda categoria dove il San Nicolò batte, a domicilio per 2-1 il RiverNiviano che quindi deve rimandare il momento del brindisi.

Ai piani alti del calcio Piacentino, bella vittoria del Nibbiano&Valtidone che rifila tre gol al Traversetolo. Perdono invece Agazzanese e CastellanaFontana in un campionato che applaude la promozione in Serie d del Borgo San Donnino. In Promozione vincono sia Pontenurese che Gotico Garibaldina. Il CarpanetoChero deve invece guardarsi alle spalle, nelle zone pericolese della classifica. In Prima, la Sarmatese raggiunge in vetta la Borgonovese.

TUTTI I RISULTATI DELLA DOMENICA DI CALCIO:

ECCELLENZA

Agazzanese-Cittadella 0-2

Anzolavino-Borgo San Donnino 0-1

Campagnola-Arcetana 1-1

Colorno-CastellanaFontana 2-1

Fidentina-Rolo 2-0

Nibbiano&Valtidone-Piccardo Traversetolo 3-0

Real Formigine-Castelvetro 1-1

Sasso Marconi-Modenese 0-2

Vignolese-Pieve Nonantola 0-2

Castelfranco-Boretto 1-1

PROMOZIONE

Bobbiese-IlCervo 2-2

Brescello-Carignano 2-2

Felino-Tonnotto San Secondo 2-3

Noceto-Gotico Garibaldina 0-1

Pontenurese-CarpanetoChero 2-1

Traversetolo-Alsenese 2-2

Terme Monticelli-Solignano 0-0

Vigolo-FornovoMedesano 3-0

PRIMA CATEGORIA A

Junior Drago-Fiore Pallavicino 3-0

PontollieseGazzola-Fidenza 0-1

Sarmatese-Lugagnanese 1-0

Soragna-Borgonovese 0-0

Sporting Fiorenzuola-Zibello 1-1

Viarolese-Spes 1-1

Vigolzone-Fontanellatese

Ziano-Sannazzarese

SECONDA CATEGORIA A

Gragnano-San Giuseppe 2-4

Libertas-Podenzano 2-1

Pianellese-San Corrado 0-1

Rottofreno-BobbioPerino 0-0

San Lazzaro-San Rocco 4-1

San Nicolò-RiverNiviano 2-1

Travese-GossolengoPittolo 1-1

SECONDA CATEGORIA B

CombiSalso-Fraore 3-1

Corte Calcio-Arquatese 0-1

Fonta-San Secondo 2-1

Pro Villanova-San Polo 2-1

Salicetese-San Leo 4-1

Mezzani-Gropparello 2-3

Virtus San Lorenzo-Cadeo 4-1

TERZA CATEGORIA

Academy Moretti-Besurica 0-1

Alseno-Virtus Piacenza 1-3

Caorso-San Polo 2-0

Fulgor Fiorenzuola-Bivio Volante 1-1

GerbidoSipa-Vernasca 0-2

Podenzanese-Turris 2-2

Primogenita-Polisportiva BF 0-3

San Filippo Neri-Folgore 2-0

