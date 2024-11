La bella storia del portiere Matteo Maccagni, dalla 2° Categoria alla Serie D

Da Piacenza alla Liguria. Dagli studi di economia da pendolare all’Università di Parma alla vita da calciatore quasi professionista. Dalla Seconda categoria con la Libertas alla Serie D di Albenga in meno di un anno. Quella che Matteo Maccagni ha ricevuto negli scorsi giorni, anche un po’ a sorpresa, è stata una chiamata che potrebbe cambiargli la vita.

Il portiere classe 2004, piacentino di città, non aveva mai abbandonato l’idea di inseguire una carriera fra i professionisti del pallone, nonostante le ultime due “faticose” stagioni fra i nostri dilettanti. Eppure, nelle scorse ore ha firmato il contratto che lo legherà fino a fine stagione all’Albenga, realtà della provincia di Savona. Domenica, contro il Gozzano, per Matteo ecco la prima convocazione che lo catapulterà in un mondo fin qui solamente immaginato.

Fino a poche settimane fa, il suo ruolo era quello di portiere di riserva alla Sannazzarese (Promozione), che lo aveva acquistato a “scatola chiusa” consigliato dagli osservatori dei tornei estivi. Poi squilla il telefono con la chiamata per la Serie D.

“Ho fatto la valigia e sono partito. Il provino – spiega Maccagni – è andato bene e mi hanno sistemato in un alloggio con altri 5 giocatori. Sono ancora fra i giovani “Under” della categoria, credo di potermela giocare a questo livello. Spero anche da titolare, magari”.

L’ARTICOLO DI PAOLO BORELLA SU LIBERTÀ