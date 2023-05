Baseball serie B, ultima di andata: il Piacenza ospita la capolista Milano

Piacenza si appresta ad affrontare l’ultima giornata del girone d’andata di Serie B. Il prossimo impegno è quello, sulla carta, più difficoltoso in quanto l’avversario, il Milano 1946, è il candidato numero uno al primato finale del Girone A; lo era alla vigilia del campionato, avendo ingaggiato due lanciatori partenti di categoria superiore, lo è a maggior ragione ora che il campionato è giunto al giro di boa: i meneghini infatti hanno dimostrato sul campo la loro superiorità vincendo dieci incontri sui dodici fin qui disputati, subendo le uniche due sconfitte entrambe di misura. Gran parte del merito va ovviamente ai già citati lanciatori, con esperienze di svariate stagioni ai massimi livelli nazionali. Piacenza dal canto suo, ha dato una bella scossa al morale con la doppia vittoria di domenica scorsa a Parma e, se giocherà senza pressioni, potrà tranquillamente impensierire il Milano. D’altronde anche la rosa biancorossa vanta diversi elementi molto esperti in Serie A. La prova offerta dai lanciatori contro lo Junior è stata assolutamente convincente: i due partenti – Loardi in gara uno, Dall’Agnese in gara due – hanno letteralmente dominato nei primi tre innings confezionando un buon numero di strikeouts. I rilievi che si sono poi alternati sul monte hanno preservato il vantaggio concedendo agli avversari poco o nulla. Proseguendo su questa strada, la squadra di Marenghi potrà togliersi qualche soddisfazione.

Appuntamento quindi domenica 28 maggio allo Stadio De Benedetti, ore 11 e 15 l’inizio dei due big match.

PROGRAMMA GIRONE A

Piacenza-Milano; Catalana Alghero-Junior PR; Fossano-Ares MI; Avigliana-CABS Seveso;

CLASSIFICA GIRONE A

Milano 10v 2p; Catalana Alghero 8v 4p; Piacenza 6v 4p; Ares MI e Avigliana 6v 6p; CABS Seveso 4v 6p; Fossano e Junior PR 3v 9p.