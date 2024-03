Memorial De Benedetti, grande attesa per la sfida tra Piacenza e Lausanne Indians

Ha inizio oggi, sabato 23 marzo alle ore 15 il Torneo Città di Piacenza, che allo stadio De Benedetti vedrà sfidarsi, dopo una lunga attesa, la squadra di baseball piacentina e gli svizzeri della Lausanne Indians.

L’evento, nato per celebrare il Memorial Giovanni De Benedetti (in onore del fuoriclasse del baseball piacentino) proseguirà nella giornata di domenica 24 marzo, quando ad entrare in campo sarà il Brescia, che alle 11 si opporrà alla perdente del giorno prima ed alle 15.30 alla vincente.