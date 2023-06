Bakery Basket, ecco il nuovo coach Augusto Conti: “Voglio una squadra divertente”

La squadra è ancora in pieno allestimento e l’inizio della nuova stagione lontanissimo, ma il nuovo punto fermo della Bakery Piacenza risponde al nome di Augusto Conti, nuovo coach biancorosso presentato ufficialmente nella serata di martedì. La presidente Caterina Zanardi, che lo ha introdotto insieme al club manager Simone Zamboni e al team manager e direttore sportivo Enrico Bergonzi, ha inseguito Conti anche con un blitz a Ferrara. Un ultimo incontro che ha permesso all’allenatore di capire quanto la società piacentina volesse puntare su di lui: “La presidente non ha visto solo i miei risultati dell’ultima stagione, ma ha guardato a tutti gli aspetti positivi del mio lavoro. Come sarà la Bakery del prossimo anno? Una squadra leggera e divertente, ma di ragazzi che lavorano duro e viaggiano tutti insieme nella stessa direzione”.

È ancora presto per definire obiettivi a livello di classifica e orizzonti, ma Caterina Zanardi non prende nemmeno in considerazione la possibilità di non mantenere la categoria di B nazionale, conquistata nei playoff della scorsa stagione. Per il resto, in attesa del mercato, la squadra punterà sui nuovi arrivati ma anche sui talenti del settore giovanile, aspetto fondamentale delle ultime annate in casa Bakery.