Addio allo storico Us, ecco il nuovo Atletico Gragnano: il calcio del paese riparte così

Ora è ufficiale il passaggio di consegne: addio storico Us Gragnano e benvenuto all’Atletico Gragnano 2023. A sopperire alla scomparsa della società del presidente Ballarini, ecco il nuovo progetto del suo ex vice Aldo Abbruzzese, che sarà il numero uno della nuova realtà.

Ci sarà tanto lavoro da fare, a partire dagli impianti e dai campi di Gragnano e Casaliggio che versano in condizioni praticamente di abbandono, dopo un anno intero in cui non sono stati utilizzati. Ma l’ex presidente dei Lyons Quarto metterà tutta la propria volontà per dare il via all’ambizioso progetto: “Partiremo con un settore giovanile con circa 40 ragazzi del paese, per permettere ai bambini e ai ragazzi di Gragnano di poter giocare a casa propria. Poi l’idea è quella di creare con il tempo una prima squadra capace di rappresentare al meglio questo territorio”.

Intanto, per il nuovo logo (i colori sociali saranno il neroverde come nella “vecchia” società), Abbruzzese e la nuova dirigenza hanno indetto un concorso proprio per i piccoli calciatori del settore giovanile. Il disegno più bello sarà inserito all’interno del nuovo stemma e all’autore sarà consegnato un premio.