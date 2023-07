Incendio in un campo ad Alseno: in fiamme rotoballe di fieno

I vigili del fuoco di Fiorenzuola sono intervenuti stamattina ad Alseno, località Gasperini, per domare l’incendio divampato in un campo poco distante dalla carreggiata. Stando alle prime informazioni raccolte le fiamme, scaturite per cause ancora da accertare, avrebbero interessato alcune rotoballe di fieno. I vigili del fuoco, giunti subito sul posto con un’autobotte, hanno impedito che l’incendio potesse propagarsi al bosco vicino.

