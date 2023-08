Fiorenzuola, il cammino in Lega Pro inizierà di lunedì. Quaini al Catania

Si è sbloccata la telenovela con protagonista Alessandro Quaini. Manca solo l’ufficialità e poi il difensore rossonero riabbraccerà mister Tabbiani che lo aspetta a Catania.

Già ufficiali, invece, le date e gli orari delle prime cinque giornate della prossima stagione di Lega Pro. L’annata del Fiorenzuola – inserito nel girone A – inizierà lunedì quattro settembre alle 20.45 al Velodromo Pavesi contro il Renate. La prima trasferta per la formazione di mister Bonatti sarà domenica 10 settembre, alle 18.30 contro la Pro Sesto.

Domenica 17 settembre i rossoneri ritorneranno in campo al Pavesi, alle 18.30, per sfidare l’Albinoleffe. Turno infrasettimanale invece mercoledì 20 settembre in casa del Lumezzane con fischio d’inizio alle 18.30. La quinta giornata è prevista per domenica 24 settembre tra le mura amiche contro il Trento alle 14.00.

CALENDARIO LEGA PRO