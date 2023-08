Volley: Romanò e Scanferla agli Europei con la nazionale. Intervista all’oro Caneschi

L’opposto Yuri Romanò e il libero Leonardo Scanferla prenderanno parte con la maglia dell’Italia ai campionati europei che avranno inizio lunedì 28 agosto a Bologna.

I due giocatori di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sono stati inseriti dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi nel gruppo dei 14 che vestiranno l’azzurro alla ricerca del bis continentale dopo la vittoria del 2021.

Niente da fare, invece, per l’atro biancorosso Fabrizio Gironi, rimasto fino all’ultimo con i compagni ma non ha superato l’ultimo taglio. Parole di elogio per lui da parte del commissario tecnico De Giorgi.

L’avventura Europea per la nazionale maschile scatterà domani 24 agosto: la squadra si ritroverà a Bologna, sede della gara d’esordio di lunedì 28 agosto con il Belgio.

Il percorso dell’Italia, che partirà dall’Unipol Arena di Bologna, proseguirà per Perugia e Ancona con le gare in programma nella Pool A che vedrà l’Italia affrontare Svizzera, Serbia, Germania, Belgio ed Estonia.

Edoardo Caneschi, oro alle Universiadi si racconta

Un’estate in azzurro. Prima impegnato nella VNL e poi alle Universiadi. Chiuse con una vittoria, con una medaglia d’oro che da giorni tiene compagnia a Edoardo Caneschi, centrale di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che tra poco inizierà la sua terza stagione in biancorosso.

Nato ad Arezzo 26 anni fa, Edoardo Caneschi inizia la sua carriera pallavolistica nella stagione 2012-2013 in B2 con il Club Italia. Il ragazzo toscano è alto, promette bene, resta legato alla squadra della Federazione per cinque stagioni militando anche in A2 nella stagione 2015-2016. Sora lo vuole in SuperLega, nella stagione 2017-2018, con il club laziale con il quale resta tre stagioni per poi passare a Verona dove Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza lo preleva nell’estate del 2021, a poche ore dalla chiusura del volley mercato.

La Nazionale Azzurra da anni lo vede protagonista: fa parte dell’Under 19 con cui vince la medaglia d’argento agli Europei di categoria, fa parte dell’Under 20 e dell’Under 21. E quest’anno la chiamata nella Nazionale maggiore.

