Volley: l’Italia di Romanò, Galassi e Bovolenta conquista il pass per le Olimpiadi

Ora è ufficiale: grazie al 3-0 rifilato all’Olanda ieri pomeriggio, lunedì 10 giugno, la Nazionale italiana di volley – dove giocano i “piacentini” della Gas Sales Bluenergy, Yuri Romano, Gianluca Galassi e Alessandro Bovolenta – ha ottenuto il pass per le prossime Olimpiadi di Parigi in programma dal 26 luglio all’11 agosto.

“Siamo davvero felici per questa qualificazione – ha commentato il presidente della Federazione italiana pallavolo, Giuseppe Manfredi – che rappresentava il primo grande obiettivo stagionale. I ragazzi sono stati bravissimi a chiudere il discorso qualificazione nelle prime due settimane di gioco, grazie a delle ottime prestazioni. Il mio ringraziamento va a questi splendidi ragazzi, così come a tutto lo staff azzurro che dal 2021 sta facendo un lavoro eccezionale. Andiamo a Parigi consapevoli di avere una squadra che può competere con chiunque”.

L’Italia chiude così le prime due settimane di Volley Nations League in cima alla classifica con 7 vittorie e 21 punti: i ragazzi allenati da Fefè De Giorgi non sono più raggiungibili nel ranking mondiale e per questo la loro la partecipazione ai Giochi è sicura.

A questo punto gli azzurri saranno impegnati a Lubiana, in Slovenia, dal 19 al 23 giugno con Polonia, Bulgaria, Slovenia e Turchia per la week 3. Ma il discorso qualificazione – come detto – è già stato messo in ghiaccio.