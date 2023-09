Calcio dilettanti: ecco tutti i risultati della domenica in campo

Le squadre piacentine del calcio dilettanti sono tornate oggi al gran completo in gare ufficiali, tra il via dei campionati d’Eccellenza e Promozione e il primo turno di Coppa ai piani inferiori. L’Agazzanese non riesce a imporsi sul Terre di Castelli. Bobbiese e Pontenurese chiudono in pareggio. In Prima Categoira la Borgonovese è già fuori dalla coppa. In Eccellenza il Nibbiano espugna di misura il campo del Rolo.

ECCO TUTTI I RISULTATI

ECCELLENZA GIRONE A

Agazzanese-Terre di Castelli 0-0

Castelfranco-Zola Predosa 2-1

Cittadella-Faro Coop 5-1

Colorno-Bagnolese 1-0

Correggese-Fabbrico 2-2

Montecchio-Brescello Piccardo 0-2

Pieve Nonantola-Real Formigine 1-2

Rolo-Nibbiano & Valtidone 0-1

Salsomaggiore-Fidentina 3-0

PROMOZIONE GIRONE A

Alsenese–Gotico Garibaldina 0-1

Bobbiese-Sammartinese 1-1

Boretto-Riese 1-1

Campagnola-Il Cervo 2-0

Carignano-Carpaneto Chero 2-0

Castellana Fontana–Sarmatese 1-3

Felino-Noceto 0-3

Fornovo Medesano-Luzzara 1-1

Pontenurese-Sala Baganza 1-1

PRIMA CATEGORIA, COPPA EMILIA IN GARA UNICA

Borgonovese-River Niviano 1-2

Pontolliese Gazzola-Junior Drago 3-1

Spes-Vigolzone 5-2

Salicetese-Sannazzarese gioca alle 17.30

Lugagnanese-Arquatese 3-2

Vigolo-Sporting Fiorenzuola gioca alle 18.00

SECONDA CATEGORIA, COPPA EMILIA IN GARA UNICA

Vernasca-Bobbio (giocata ieri) 1-1

Gropparello-San Giuseppe 0-1

San Corrado-Podenzano 0-0

Rottofreno-Cadeo 2-4

Pianellese-Gossolengo Pittolo 2-0

Virtus San Lorenzo-Libertas 3-1

San Lazzaro-Pol.BF 2-0

Pro Villanova-Virtus Piacenza 0-4

Corte Calcio-Ziano 1-0

TERZA CATEGORIA, COPPA PROVINCIALE IN GARA UNICA

Gerbido-San Filippo Neri 5-0

Caorso-Podenzanese 3-0

San Rocco-San Polo 0-5

Travese-Turris 2-0

Alseno-Bivio Volante 3-1

Primogenita-Folgore 1-2

Samurai-Fulgor Fiorenzuola 1-1

Omi Academy già qualificata al turno successivo

FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI