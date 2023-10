Arrampicata sportiva: la piacentina Nicelli vince la Coppa Italia assoluta

Non si ferma più Savina Nicelli: dopo il bronzo nel circuito di Coppa Europa Lead e l’oro al Campionato Italiano Giovanile Under 20, l’atleta piacentina della Macaco Climbing mette in bacheca un altro importante trofeo, la Coppa Italia Assoluta di arrampicata sportiva nella specialità Lead. Il trionfo è arrivato nella terza e ultima tappa del circuito, che si è tenuta lo scorso fine settimana sulle pareti dell’Adel Climbing Wall di Campitello di Fassa (Trento).

La sua rivale più accreditata, la romana Elena Brunetti, ce l’ha messa tutta per toglierle lo scettro, ma alla fine non ha potuto fare più di tanto visto che a Nicelli è bastato il quinto posto di giornata per portarsi a casa il titolo, davanti proprio a Brunetti e alla bresciana Federica Papetti. “Una bellissima soddisfazione – il suo commento – il circuito si è dimostrato duro e di alto livello viste le contendenti con le quali mi sono giocata la vittoria finale, tutte fanno parte della Nazionale proprio come me. La specialità del Lead di questa Coppa Italia ha previsto una salita con la corda molto impegnativa, con partecipanti arrivate da ogni parte d’Italia e non era semplice arrivare davanti a tutte, avevo già guadagnato tanti punti nelle prime due tappe e mi è bastato il quinto posto per vincere, ne sono davvero felice”.