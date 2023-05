Savina Nicelli, dopo l’oro ai nazionali di arrampicata .”Il sogno sono i giochi olimpici”

E’ di Piacenza l’oro under 20 ai campionati nazionali di arrampicata sportiva. Nonostante la nostra città sia immersa nella pianura padana può annoverare tra i suoi figli più celebri la migliore italiana nella categoria under 20 nell’arrampicata.

Grande, infatti, la soddisfazione della 19enne Savina Nicelli che in Trentino ha conquistato la medaglia d’oro nella combinata valevole per il campionato italiano giovanile di arrampicata sportiva. Ora testa e mani proiettati alle prossime salite da compiere, con un sogno da realizzare chiamato Olimpiadi. “Se continuo a migliorare in questo modo il sogno potrebbe diventare realtà nel 2028” le parole della giovane piacentina.